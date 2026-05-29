Брянская область первой в стране утвердила план по развитию конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Накануне в городе Казани Республики Татарстан состоялся всероссийский семинар по развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации. Мероприятие организовал ФАС России.
На семинаре выступил директор департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин. Он поделился опытом региона в развитии конкуренции.
«Одна из важнейших задач ФАС России — развитие конкуренции. И Брянская область успешно работает в этом направлении. Наш регион первый в стране утвердил план мероприятий (дорожную карту) по развитию конкуренции. Развитая конкуренция — одна из основ достижения национальных целей развития нашей страны, которые определил Президент Владимир Владимирович Путин», — отметил Михаил Ерохин.
За вклад в развитие конкурентной среды директор департамента экономического развития награжден Почётной грамотой Федеральной антимонопольной службы.