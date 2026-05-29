Трассу Брянск – Дятьково – граница Калужской области отремонтируют по нацпроекту

2026, 29 мая 13:45
Более четырёх километров трассы  Брянск – Дятьково – граница Калужской области отремонтируют по нацпроекту. Об это сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Брянск – Дятьково – граница Калужской области. Подрядная организация ООО «АНИ» обновит 4,2 километра на трёх участках в Брянском и Дятьковском районах. 

Специалисты уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие из прочной щебеночно-мастичной смеси ЩМА-22. Также рабочие отремонтируют водопропускные трубы и установят водосбросные лотки. 

Для комфорта пассажиров подрядчик обновит остановочные и посадочные площадки. В завершении ремонта рабочие поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку на проезжую часть. 

