Женщина погибла при ударе БпЛА в Севске

2026, 23 мая 10:37

Женщина погибла при ударе БпЛА в Севске. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор региона Егор Ковальчук.

Накануне ВСУ атаковали город Севск. Целенаправленный удар беспилотных летательный аппарат «Дартс» по гражданскому автомобилю в Севске.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погибла мирная жительница. Водитель автомобиля получила осколочные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил врио губернатор Егор Ковальчук.

Глава региона пообещал оказать семьям поддержку и материальную помощь.