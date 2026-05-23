2026, 23 мая 10:37
Женщина погибла при ударе БпЛА в Севске
Женщина погибла при ударе БпЛА в Севске. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

Накануне ВСУ атаковали город Севск. Целенаправленный удар беспилотных летательный аппарат «Дартс» по гражданскому автомобилю в Севске. 

«В результате террористической атаки, к сожалению, погибла мирная жительница. Водитель автомобиля получила осколочные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил врио губернатор Егор Ковальчук. 

Глава региона пообещал оказать семьям поддержку и материальную помощь.

