Крупное мошенничество предотвратили полицейские в Брянске

2026, 29 мая 15:31

Полицейские в Брянске задержали курьера телефонных мошенников, предотвратив хищение свыше трех миллионов рублей у пенсионерок.

Жертвами дистанционных мошенников стали две пожилые жительницы областного центра. Злоумышленники уговорили пенсионерок передать свои сбережения для зачисления на якобы безопасный счёт. За деньгами должен был приехать «курьер банка».

Сотрудники полиции оперативно установили примерный маршрут передвижения сообщника мошенников. На въезде в Брянск они остановили такси с «курьером». 22-летняя жительница Владимирской области ранее закон не нарушала.

Девушка призналась, что объявление с обещанием подозрительного заработка она нашла в мессенджере. Визит в Брянск должен был стать началом её криминальной «карьеры».

Возбуждено уголовное дело. Девушка находится под стражей.