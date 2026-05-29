2026, 29 мая 14:32
Более 78 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства
Более 78 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.   

 

Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства продолжается больше месяца. Она проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

С 21 апреля свой выбор сделали уже более 78 тысяч жителей Брянской области. Они голосуют за 50 пространств и 8 дизайн-проектов в 27 муниципальных образованиях или районах.

В Брянске представлены четыре проекта. Лидером на данный момент стал бульвар с розарием напротив дома №15 по улице Комсомольской в Бежицком районе. За него проголосовали 18 965 человек. На втором месте – сквер 50-летия Советской Власти (сквер «Паровоз») по улице Гомельской в Фокинском районе. Его выбрали 13 588 жителей областного центра. Сквер «Есенинский» по улице 2-я Мичурина в Володарском районе набрал 7 528 голосов, а липовая аллея по улице Брянского Фронта в Советском районе – 6 010.

Голосование на портале государственных услуг продлится до 12 июня 2026 года.

