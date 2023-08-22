Брянская область стала первой по урожайности рапса в России

Брянская область стала первой по урожайности рапса и четвертой по урожайности зерновых в России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области полным ходом идет уборка урожая с полей. В первую очередь сельхозпредприятия начали убирать озимый рапс.

«По данным Минсельхоза, Брянская область — первая по урожайности рапса в стране. В этом году прогнозируется объем производства свыше 300 тысяч тонн (в 2022 году — 217 тысяч тонн). Районы-лидеры — Стародубский, Брасовский, Комаричский», – отметил Александр Богомаз.

Также аграрии уже обмолотили 127 тысяч гектар зерновых и масличных культур. На полях работает 1140 комбайнов, из которых 990 — собственные.

«По урожайности зерновых Брянская область третья в Центральном федеральном округе и четвертая — по России. Для сокращения сроков уборки привлекаются зерноуборочные комбайны из других регионов — Ростовской области и Краснодарского края», – добавил брянский губернатор.

Также хороший урожай картофеля и кукурузы ожидают в регионе. Например, картофеля аграрии планируют убрать большена 2,4 тысячи гектар.

«Средняя урожайность раннего картофеля — свыше 380 ц/га. В таких районах, как Стародубский, Климовский, Погарский копают свыше 400 ц/га, а в Навлинском и Брасовском районах урожайность достигает 700 ц/га», – уточнил глава региона.