Брянская область вышла в лидеры по строительству жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации провел Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Участие в нём в режиме видеоконференцсвязи принял губернатор Брянской области Александр Богомаз.
На заседании обсудили итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Брянская область вошли в лидеры страны, в которых на протяжении пяти лет наблюдается прирост по строительству жилья.
«За пять лет в Брянской области введено в эксплуатацию 2 949 тыс. кв. м жилья: 1 444 тыс. кв. метров комфортного и благоустроенного жилья, или более 25 тысяч квартир, и 1 505 тыс. кв. метров индивидуального жилищного строительства», — отметил Александр Богомаз.
Нацпроект направлен на строительство инфраструктуры в новых микрорайонах. Так, в районе старого аэропорта в Брянске введено 493 тысяч квадратных метров жилья. Там же построены дороги по улице Советской, Олега Визнюка и Ильи Иванова. Кроме того, возведены Дворец единоборств имени Артема Осипенко, три новых детских сада и школа на 1225 мест. Ещё две школы и поликлиника откроют в ближайший год.
«Еще один пример комплексного развития территорий — микрорайон по улице Флотской, где также создается транспортная и социальная инфраструктура: два современных детских сада, школа на 1225 мест, улично-дорожная сеть. В новом микрорайоне строится современное жилье, здесь будут проживать более 25 тысяч человек, а значит, необходима соответствующая инфраструктура, чтобы обеспечить комфортные условия для наших граждан, и мы ее создаем», — отметил Губернатор Александр Богомаз.
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