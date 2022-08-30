Брянская область вышла в лидеры по урожаю зерна

Брянская область – в тройке лидеров по урожайности зерновых культур в Российской Федерации и в ЦФО. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Сельскохозяйственные предприятия региона завершают уборку зерна. Площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 253 тыс га. Обмолочено зерновых культур 60% от посевной площади. В Стародубском, Красногорском, Трубчевском, Унечском, Погарском и Клинцовском районах убрали более 70% зерновых культур.

Средняя урожайность зерновых культур в регионе составила 53 ц/га. По информации Минсельхоза России Брянская область вошла в тройку лидеров по урожайности зерна в России и в Центральном федеральном округе.