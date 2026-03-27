Брянские депутаты расширили возможности регионального маткапитала

2026, 27 марта 17:36

Брянские депутаты расширили возможности использования регионального маткапитала. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.

В Брянской областной Думы прошло очередное заседание. На нём депутаты поддержали продление программы по предоставлению регионального материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Семьи при рождении ребёнка получают 200 тысяч рублей, при рождении двойни — 400 тысяч рублей, а тройни — 1,2 млн рублей.

Кроме того, депутаты расширили возможности использования маткапитала. Сертификат можно потратить на капитальный или текущий ремонт жилья семьи.

«У нас в регионе действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми. Выплачиваем 22 вида пособий и компенсаций, с нынешнего года принята новая мера поддержки молодых семей, постоянно проживающих в регионе. Теперь они получают 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Отдельное внимание — многодетным семьям, которые обеспечиваются земельными участками, а с недавнего времени могут вместо земли получить денежную выплату — 300 тыс. рублей из областного бюджета», – уточнил губернатор Александр Богомаз.