Предпремьерный показ фильма «Слепой шаг» прошёл в Брянске

2026, 07 мая 18:02
Предпремьерный показ фильма «Слепой шаг» прошёл в Брянске. Об этом рассказывали в издании «Деснянская волна».

 

В Брянске состоялся предпремьерный показ фильма «Слепой шаг». Художественно-документальноя лента рассказывает о судьбе уроженца Брянской области Дмитрия Огурцова. В годы войны он участвовал в деятельности подпольной организации «Молодая гвардия» в Луганской области.

На презентации фильма выступили замгубернатора Андрей Фроленков и главный редактор издания «Московский комсомолец в Брянске» Григорий Кожурин. Статья последнего о пограничнике Дмитрии Огурцове и стала триггером для создания фильма.

Фильм снят при поддержке Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

