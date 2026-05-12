Происшествия

Прокуратура требует взыскать 300 тысяч рублей с брянской УК за травмирование пенсионерки

2026, 12 мая 08:38
Прокуратура требует взыскать 300 тысяч рублей с брянской УК за травмирование пенсионерки при падении сосульки с крыши. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

Сотрудники прокуратуры Советского района города Брянска провели проверку по факту травмирования пенсионерки. В феврале 2026 года 70-летняя женщина шла по тротуару вдоль дома № 41 по проспекту Ленина. С крыши на нее упала сосулька. Женщина с травмами попала в больницу, где прошла длительное лечение.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что причиной произошедшего стала работа обслуживающей дом организации. Работники вовремя не почистили наледь с крыши. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Заявление находится на рассмотрении.

