Брянские машиностроители на четверть увеличили отгрузку продукции

Объем отгруженной продукции на машиностроительных предприятиях Брянской области с начала года вырос на четверть на фоне аналогичного прошлогоднего периода.

Как сообщает правительство региона, с начала года машиностроительные заводы создали более трехсот новых рабочих мест.

Потребность в кадрах стимулируется ростом объемов производства, который переживает отрасль, и постоянной модернизацией производственных мощностей.

Способствует росту также гособоронзаказ. Изделий для потребностей вооруженных сил был с начала года произведено более чем на 26% больше, чем годом ранее.