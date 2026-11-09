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ДТП

Две фуры столкнулись на трассе в Жуковском районе

2026, 09 ноября 14:50
Две фуры столкнулись на трассе в Жуковском районе
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Две фуры столкнулись на трассе в Жуковском районе в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Ночью 6 ноября на 172-м километре автомобильной дороги федерального значения «Орел-Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 61-летний водитель за рулём грузового автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в фуру Scania. После столкновения Mercedes съехал на обочину и опрокинулся. 

61-летний водитель попал в больницу с травмами. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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