Брянские машиностроители получили награды в честь профессионального праздника

2026, 25 сентября 13:56

Брянские машиностроители получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Хрустальном зале правительства накануне состоялось торжественное мероприятие. Его посвятили Дню машиностроителя и 35-летию со дня основания Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей.

В зале собрались врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков, зампредседателя регионального парламента Николай Якушенко, руководители и сотрудники предприятий региона.

«Десятки высококвалифицированных предприятий, которые осваивают новые технологии, объединяет сегодня машиностроительный комплекс Брянской области. Сегодня успешно реализуются проекты по повышению производительности труда, создается продукция с высокой добавленной стоимостью. Это очень правильные тренды, их нужно поддерживать», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков поблагодарил главу региона за вовлеченность в деятельность промышленников и предпринимателей.

Лучшим работникам машиностроительной отрасли получили государственные награды.