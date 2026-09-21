Дело о гибели двух человек в ДТП с гужевой повозкой рассмотрит суд

2026, 21 сентября 16:47

Дело о гибели двух человек в ДТП с гужевой повозкой рассмотрит суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвиняют 53-летнего брянца.

По версии следствия, поздно вечером 27 июня на автодороге «Дятьково-Бытошь-Будочки» мужчина управлял гужевой повозкой. Он не обеспечил её обозначение в темное время суток световозвращательными элементами. Водитель за рулём автомобиля Nissan врезался в повозку.

Обвиняемый и его семилетний пассажир получили смертельные травмы. Также был причинён тяжкий вред здоровью 18-летней пассажирки.