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ДТП

Дело о гибели двух человек в ДТП с гужевой повозкой рассмотрит суд

2026, 21 сентября 16:47
Дело о гибели двух человек в ДТП с гужевой повозкой рассмотрит суд
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Дело о гибели двух человек в ДТП с гужевой повозкой рассмотрит суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвиняют 53-летнего брянца. 

По версии следствия, поздно вечером 27 июня на автодороге «Дятьково-Бытошь-Будочки» мужчина управлял гужевой повозкой. Он не обеспечил её обозначение в темное время суток световозвращательными элементами. Водитель за рулём автомобиля Nissan врезался в повозку.

Обвиняемый и его семилетний пассажир получили смертельные травмы. Также был причинён тяжкий вред здоровью 18-летней пассажирки.

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