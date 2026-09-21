Брянская самбистка завоевала «золото» на Кубке мира

2026, 21 сентября 10:32

Брянская самбистка завоевала «золото» на Кубке мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Душанбе в Таджикистане прошёл Кубок мира по самбо. Участие в соревнования приняли более 200 спортсменов из 14 стран.

В дисциплине «боевое самбо» в весовой категории до 50 кг выступила воспитанница брянской спортшколы по борьбе Ольга Брягиня. Она завоевала золотую медаль

В категории до 88 кг бронзовым призёром стал Александр Горохов из спортшколы «Торпедо».

Всего российские самбисты завоевали 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых наград. Сборная заняла первое место в медальном зачёте.