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ДТП

Водитель экскаватора погиб на трассе в Навлинском районе

2026, 23 сентября 08:48
Водитель экскаватора погиб на трассе в Навлинском районе
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Водитель экскаватора погиб на трассе в Навлинском районе в понедельник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 21 сентября на 380-м км автомобильной дороги федерального значения М-3 в Навлинском районе произошла авария. 37-летний мужчина за рулём грузового фургона врезался в экскаватор-погрузчик. 

44-летний водитель экскаватора получил тяжёлые травмы. Он умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Инспекторы составили административные материалы на водителя грузовика. По факту смертельной аварии правоохранители проводят проверку.

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