Брянские соцпредприниматели встретились за круглым столом

Более 40 социальных предпринимателей поучаствовали в круглом столе.

Мероприятие для социальных бизнесменов брянской области организовали в региональном центре «Мой бизнес». Более 40 участников дискутировали по теме «Увеличение продаж, клиентоориентированность, повышение лояльности покупателей в социальном бизнесе». За круглым столом встретились как опытные бизнесмены, так и начинающие.

«Эксперты поднимали такие злободневные темы, как работа с персоналом и клиентской базой, использование CRM-систем, внедрение инструментов клиентоориентированности и стандартов обслуживания, маркетинговые инструменты для привлечения новых клиентов и удержания существующих», — рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Брянского областного центра «Мой бизнес» Елена Смольская.

В этом году в Брянской области зарегистрировано 83 социальных предпринимателя. Девятнадцать из них в ближайшее время получат гранты до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.