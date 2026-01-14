Брянский губернатор встретился с руководителем АПХ «Мираторг»

2026, 14 января 12:51

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководителем агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором Линником. Они обсудили развитие проектов компании в регионе.

«Это производство говядины по принципу полного цикла, мяса птицы — в прошлом году произвели рекордные 192,5 тыс. тонн, комбикормов и премиксов, растениеводство, свиноводство. Проект, к реализации которого приступили в прошлом году, — по выращиванию картофеля. Реализация проектов «Мираторга» позволила создать более 14 тыс. рабочих мест на селе», – подчеркнул Александр Богомаз.

В минувшем году компания выплатила в бюджет области 1,8 млрд рублей налоговых отчислений, а в бюджеты всех уровней — 8,6 млрд рублей.