81 беспилотник сбили брянские военные днём в воскресенье. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
В воскресенье, 22 февраля, Брянская область вновь подвергалась массированной атаке ВСУ. Атаки беспилотных летательных аппаратов самолётного типа отражают подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС – Брянск». спецподразделения Росгвардии. Военнослужащие сбили 81 вражеских БпЛА.
На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.