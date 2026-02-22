Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
81 беспилотник сбили брянские военные днём в воскресенье

2026, 22 февраля 17:31
81 беспилотник сбили брянские военные днём в воскресенье
81 беспилотник сбили брянские военные днём в воскресенье. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

В воскресенье, 22 февраля, Брянская область вновь подвергалась массированной атаке ВСУ. Атаки беспилотных летательных аппаратов самолётного типа отражают подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС – Брянск». спецподразделения Росгвардии. Военнослужащие сбили 81 вражеских БпЛА.

На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

