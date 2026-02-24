Лжебанкиры похитили у брянцев более пяти миллионов рублей за неделю

2026, 24 февраля 16:54

Лжебанкиры похитили у брянцев более пяти миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 24 жертвы дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 6 275 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали своих жертв о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Всего лжебанкиры похитили со счетов четверых брянцев 5 312 000 рублей.