Пенсионерку из Брянска подозревают в краже смартфона в поликлинике

2026, 12 марта 13:41

Пенсионерку из Брянска подозревают в краже смартфона в поликлинике. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже мобильного телефона обратилась 56-летняя жительница Бежицкого района Брянска. По невнимательности она забыла гаджет на скамейке в холле учреждения здравоохранения. Спустя несколько минут своё имущество она на прежнем месте не нашла. Ущерб составил 8000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастна 64-летняя жительница Брянска. Ранее закон она не нарушала.

Пенсионерка рассказала полицейским, что решила забрать забытый телефон себе «для сохранности», чтобы вернуть владельцу. Но объяснить, зачем она вытащила сим-карту и отключила устройство, женщина не смогла.

Телефон стражи порядка изъяли. Фигурантке предъявили обвинение в краже