Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата России

2026, 12 марта 14:43

Брянские волейболистки выиграли два матча предварительного этапа чемпионата России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Салавате Республики Башкортостан прошёл предварительный этап чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «Б».

Спортсменки «Брянска» встретились с соперницами из клуба «Динамо Уфимочка 2». Две игра завершились со счетом 1:3 и 0:3 в пользу брянских волейболисток. «Брянск» набрал 53 очка и занял вторую строчку турнирной таблицы.

Девушки примут участие в полуфинале в Иркутске в конце марта.

