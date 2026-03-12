Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата России

2026, 12 марта 14:43
Брянские волейболистки выиграли два матча предварительного этапа чемпионата России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Салавате Республики Башкортостан прошёл предварительный этап чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «Б». 

Спортсменки «Брянска» встретились с соперницами из клуба «Динамо Уфимочка 2». Две игра завершились со счетом 1:3 и 0:3 в пользу брянских волейболисток. «Брянск» набрал 53 очка и занял вторую строчку турнирной таблицы. 

Девушки примут участие в полуфинале в Иркутске в конце марта.

 

Возрастные ограничения 6+

Метки:
