Брянские волейболистки выиграли два матча предварительного этапа чемпионата России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Салавате Республики Башкортостан прошёл предварительный этап чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «Б».
Спортсменки «Брянска» встретились с соперницами из клуба «Динамо Уфимочка 2». Две игра завершились со счетом 1:3 и 0:3 в пользу брянских волейболисток. «Брянск» набрал 53 очка и занял вторую строчку турнирной таблицы.
Девушки примут участие в полуфинале в Иркутске в конце марта.
