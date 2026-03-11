Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Дело о незаконном обороте контрафактных сигарет рассмотрит суд в Брянске

2026, 11 марта 11:41
Дело о незаконном обороте контрафактных сигарет рассмотрит суд в Брянске
Дело о незаконном обороте контрафактных сигарет рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте контрафактных сигарет. Приговор выслушает 60-летний житель областного центра. 

По версии правоохранителей, с ноября 2023 года по март 2025 года мужчина купил немаркированную табачную продукцию для дальнейшей перепродажи. Контрафактные сигареты он хранил дома и в гараже.

Преступление пресекли стражи порядка. Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 25 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью более 4,8 млн рублей.

