Брянский губернатор заявил о выстоявшем малом бизнесе

По данным регионального правительства, в 2020 году малый и средний бизнес чувствовал себя лучше, чем годом ранее.
В Правительстве Брянской области подвели финансовые итоги 2020 года в сфере малого и среднего бизнеса. Под председательством губернатора Александра Богомаза 8 февраля прошло еженедельное совещание, на котором чиновники обсудили итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Брянской области в прошлом и текущем году.
Сегодня в регионе на малое и среднее предпринимательство приходится 38% оборота всех предприятий и организаций.
Как сообщает региональное правительство, только за последние шесть лет оборот субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 46%. Объем налоговых платежей по специальным налоговым режимам вырос на 69% и в 2020 году составил 3,3 миллиарда рублей, увеличившись на 1,3% к уровню 2019 года.
«Данные цифры говорят об устойчивом росте сектора малого предпринимательства. Во многом это обусловлено динамичным развитием крупных предприятий основных секторов экономики Брянщины», – отмечают в облправительстве.
«Год был сложный и тяжелый из-за коронавирусной инфекции. Но были приняты соответствующие меры поддержки для нашего бизнеса. Были предоставлены льготы, в два раза уменьшили налоги, кроме НДС, но ведь даже в этих условиях на 1,6% налогов поступило больше. Наши предприниматели сработали хорошо, даже в условиях такого сложного года», – сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, «проблемы были, кто-то не смог справиться с этими особенностями из-за ограничительных мер, но все же прошлый год экономика нашего бизнеса пережила неплохо, сама система нашей экономики выстояла, это говорит о ее зрелости».
21.02.2021 10:38
На Смоленщине продолжают гореть бани
Пожары в банях происходили два дня подряд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 20 февраля около пяти часов дня произошло возгорание в бане на улице Карла Маркса в городе Рославле. Две женщины решили попариться, растопили баню и пошли в дом пить чай. Когда одна из них пришла проверить нужно ли подкинуть дров, увидела,
21.02.2021 09:10
В Смоленске отремонтируют восемь улиц
Смоленские дороги ждут масштабные ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации города. Всего 2021 году отремонтируют 8 участков улиц: Пржевальского, Коненкова, Глинки, Студенческая, Большая Краснофлотская (от ул. Студенческой до съезда на ул. Дзержинского), Нормандии-Неман, Ак. Петрова (от ул. Багратиона до ул. Нормандии-Неман), 2-й Краснофлотский пер (от ул. Парковой до ул. Мало-Краснофлотской). Аукционные процедуры уже проведены, определены подрядные
19.02.2021 11:09
Пожар в Смоленске закончился серьезными потерями
В Смоленске за один день произошли два пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В 08:23 пожарные выехали на улицу Ново-Московскую, на пожар дома. Прибыв в течении 5 минут по указанному адресу пожарные незамедлительно приступили к тушению огня, который полыхал внутри веранды и уже объял практически всю кровлю постройки. Чуть больше часа ушло
18.02.2021 20:18
Художественная роспись появится на вокзале Гагарин к юбилею первого полета человека в космос
ОАО «РЖД» продолжает реализацию проекта по обновлению и ремонту малых вокзалов на сети российских железных дорог. К 60-летию первого полета человека в космос планируется завершить работы по ремонту вокзального комплекса на станции Гагарин Смоленской области. В настоящее время ведется ремонт кровли и фасада вокзала с обновлением лепнины. Внутри осуществляется подготовка стен под художественную роспись, которая
18.02.2021 09:12
Шесть пожарных тушили возгорание в Руднянском районе
18 февраля около пяти часов утра в н.п. Нивки Руднянского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара выехали две пожарные машины и шесть пожарных. Прибывшие пожарные установили, что огонь охватил баню. В результате пожара огонь уничтожил потолок, кровлю, повредил стены по всей площади. Напомним, пока хозяев не было