Брянский губернатор заявил о выстоявшем малом бизнесе

По данным регионального правительства, в 2020 году малый и средний бизнес чувствовал себя лучше, чем годом ранее.

В Правительстве Брянской области подвели финансовые итоги 2020 года в сфере малого и среднего бизнеса. Под председательством губернатора Александра Богомаза 8 февраля прошло еженедельное совещание, на котором чиновники обсудили итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Брянской области в прошлом и текущем году.

Сегодня в регионе на малое и среднее предпринимательство приходится 38% оборота всех предприятий и организаций.

Как сообщает региональное правительство, только за последние шесть лет оборот субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 46%. Объем налоговых платежей по специальным налоговым режимам вырос на 69% и в 2020 году составил 3,3 миллиарда рублей, увеличившись на 1,3% к уровню 2019 года.

«Данные цифры говорят об устойчивом росте сектора малого предпринимательства. Во многом это обусловлено динамичным развитием крупных предприятий основных секторов экономики Брянщины», – отмечают в облправительстве.

«Год был сложный и тяжелый из-за коронавирусной инфекции. Но были приняты соответствующие меры поддержки для нашего бизнеса. Были предоставлены льготы, в два раза уменьшили налоги, кроме НДС, но ведь даже в этих условиях на 1,6% налогов поступило больше. Наши предприниматели сработали хорошо, даже в условиях такого сложного года», – сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, «проблемы были, кто-то не смог справиться с этими особенностями из-за ограничительных мер, но все же прошлый год экономика нашего бизнеса пережила неплохо, сама система нашей экономики выстояла, это говорит о ее зрелости».