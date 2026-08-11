Брянская область полностью вошла в свободную экономическую зону

2026, 11 августа 18:47

Льготный режим теперь доступен для новых производств по всему региону.

Режим свободной экономической зоны расширен на всю территорию Брянской области. Теперь инвесторам доступны площадки в разных муниципалитетах с учетом инфраструктуры, логистики и кадров. При этом полностью сохраняется поддержка бизнеса, уже работающего на приграничных территориях.

Участники СЭЗ смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы, освобождение от налога на имущество и земельного налога, ускоренную амортизацию основных средств и процедуру свободной таможенной зоны. В регионе уже планируется реализация семи новых инвестиционных проектов на общую сумму 18,2 млрд рублей в сферах сельского хозяйства, переработки и машиностроения.

Врио губернатора Егор Ковальчук выразил признательность Президенту России Владимиру Путину, Председателю Правительства Михаилу Мишустину и Правительству РФ за внимание к запросам предпринимателей приграничных регионов.