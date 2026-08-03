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Промышленность

Брянский завод «ЛДС» готовится к запуску станков с программным управлением

2026, 03 августа 15:22
Брянский завод «ЛДС» готовится к запуску станков с программным управлением
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Площадка для нового оборудования уже подготовлена в одном из цехов, специалисты прошли обучение.

 

Многие промышленные предприятия нуждаются в модернизации производства. В цехах еще можно встретить работающее советское оборудование, однако современные технологии шагнули далеко вперед.

На брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» подготовили площадку для самого современного оборудования — станков с программным управлением. На них можно изготавливать сложные детали для различных отраслей машиностроения.

«Мы идем в ногу со временем, даже не идем, а бежим. Если стоять на месте и пользоваться только тем, что наработали наши отцы, мы безнадежно отстанем. Нужно быть в курсе всех новейших разработок, смотреть, какие новшества появляются в нашей сфере. Поэтому мы участвуем в профильных выставках, заключаем контракты на поставку современного оборудования. В скором времени ждем поступления на завод партии таких станков. Специалисты для работы на них уже подготовлены», — рассказал директор завода Сергей Горелов.

Фото: пресс-службы «ЛДС» и Виталия Симоненкова

 

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