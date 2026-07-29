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ДТП

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Брянском районе

2026, 29 июля 12:34
Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Брянском районе
Источник фото

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 28 июля на 125-м км автодороги федерального значения Р-120 «Орёл – Брянск — Смоленск граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошла авария.

73-летний водитель за рулём автомобиля Lada выехал на встречную полосу. легковушка врезалась в Chevrolet. 58-летняя женщина-водитель иномарки получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

На водителя автомобиля Lada правоохранители возбудили административное расследование.

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