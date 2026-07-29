Дождь не враг: в Брянской области намолотили свыше 27 тысяч тонн зерна

2026, 29 июля 15:30

Брянские аграрии продолжают уборочную кампанию ударными темпами. Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства, к 26 июля в регионе намолотили более 27 тысяч тонн зерна, убрав свыше пяти тысяч гектаров полей. Для сравнения: в середине июля показатель едва превышал две тысячи тонн — за десять дней темпы выросли в разы.

Жатва началась 11 июля с хозяйств Брасовского, Красногорского и Навлинского районов. Сейчас на полях работают 918 зерноуборочных комбайнов, а чтобы ускорить процесс, планируется привлечь ещё около сотни машин из соседних регионов. Средняя урожайность зерновых по области достигла 56 центнеров с гектара — это выше прошлогоднего уровня.

Всего под зерновые культуры в этом году отведено 170 тысяч гектаров, основную долю посевов занимают озимые пшеница, рожь и ячмень. В департаменте отмечают, что дождливое лето не сказалось на состоянии посевов: озимые хорошо перезимовали, а яровые были посеяны в срок. В прошлом году регион собрал почти 1,9 млн тонн зерна, и в этом сезоне рассчитывают на не менее весомый результат.

По материалам сайта АиФ-Брянск