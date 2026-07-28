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Криминал

Лжеэксперты по инвестициям похитили у брянцев более полумиллиона рублей

2026, 28 июля 10:17
Лжеэксперты по инвестициям похитили у брянцев более полумиллиона рублей
Источник фото

Лжеэксперты по инвестициям похитили у брянцев более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию на прошлой неделе обратился житель Советского района Брянска. Мужчина пообщался с якобы экспертом по инвестициям и решил быстро заработать на вкладах. По совету незнакомца он перевёл на чужие счета 300 тысяч рублей.  После получения денег «бизнес-партнер» исчез. 

В аналогичную ситуацию попала жительница Советского района областного центра. Она перевела мошенникам 255 тысяч рублей. 

Полицейские возбудили уголовные дела.

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