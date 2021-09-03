Брянским пенсионерам начали выплачивать по 10 тысяч рублей

Первые перечисления адресатам направили 2 сентября.
2 сентября Пенсионный фонд России, по указу президента Владимира Путина, начал выплачивать пенсионерам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В России выплату получат около 43 миллионов человек, практически каждый сотый из них – житель Брянской области, сообщает региональное отделение ПФР. Выплаты производят в том же порядке, в котором производится доставка пенсий.
«Президент России Владимир Путин считает необходимым уделить особое внимание категории граждан, доходы которых напрямую зависят от государства — людям пожилого возраста, пенсионерам, инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья или потерявшим кормильца. Мы произведем выплату абсолютно всем получателям пенсии (и работающим, и неработающим) и сделаем это максимально оперативно и удобно для наших граждан: беззаявительно, по принципу социального казначейства. Обращаться в Пенсионный фонд не требуется», – рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда России по Брянской области Татьяна Серяк.
Накануне перечисления направили на банковские счета получателей пенсии через кредитные учреждения. В Брянской области их большинство – более 228,5 тысячи человек.
С 3 сентября выплату начнут получать пенсионеры, которым пенсию доставляют на дом сотрудники Почты России. Таких на в регионе более 181 тысячи человек.
Получатели сразу двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом России, также получат выплату по линии ПФР.
В общей сложности на единовременные выплаты брянским пенсионерам направят более 4 миллиардов рублей.
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