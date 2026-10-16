Брянское предприятие выпустило новый тяжелый автогрейдер

2026, 16 октября 11:24

Предприятие «Брянский арсенал» разработало новый тяжелый автогрейдер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Группа компаний UMG выпустила новый тяжелый автогрейдер АГ-250. Он был разработан на предприятии «Брянский арсенал», которое входит в ГК UMG. При проектировании автогрейдера инженеры особое внимание уделили повышению надёжности и удобства обслуживания.

«Усилена прочность рамы, упрощен доступ к узлам для обслуживания и предусмотрен широкий выбор рабочего оборудования. Высокая доля российских компонентов снижает зависимость от зарубежных поставок и риски при обеспечении техники запасными частями. Важно отметить, что ДЗ-250 также продолжит выпускаться: новая модель АГ-250 дополнит нашу линейку, предоставив заказчикам больше возможностей для выбора машины под конкретные задачи», — уточнил гендиректор группы компаний UMG Константин Николаев.

Серийное производство нового автогрейдера планируют запустить в начале 2028 года. Первые серийные машины будут выпускаться с механической коробкой передач.