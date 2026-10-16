Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Промышленность

Брянское предприятие выпустило новый тяжелый автогрейдер

2026, 16 октября 11:24
Брянское предприятие выпустило новый тяжелый автогрейдер
Источник фото

Предприятие «Брянский арсенал» разработало новый тяжелый автогрейдер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Группа компаний UMG выпустила новый тяжелый автогрейдер АГ-250. Он был разработан на предприятии «Брянский арсенал», которое входит в ГК UMG. При проектировании автогрейдера инженеры особое внимание уделили повышению надёжности и удобства обслуживания.

«Усилена прочность рамы, упрощен доступ к узлам для обслуживания и предусмотрен широкий выбор рабочего оборудования. Высокая доля российских компонентов снижает зависимость от зарубежных поставок и риски при обеспечении техники запасными частями. Важно отметить, что ДЗ-250 также продолжит выпускаться: новая модель АГ-250 дополнит нашу линейку, предоставив заказчикам больше возможностей для выбора машины под конкретные задачи», — уточнил гендиректор группы компаний UMG Константин Николаев.

Серийное производство нового автогрейдера планируют запустить в начале 2028 года. Первые серийные машины будут выпускаться с механической коробкой передач.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский губернатор вручил награды работникам дорожного хозяйства
16 октября 12:00
Брянский губернатор вручил награды работникам дорожного хозяйства
Внедорожник врезался в столб на трассе в Трубчевском районе накануне
16 октября 10:43
Внедорожник врезался в столб на трассе в Трубчевском районе накануне
Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших при атаке ВСУ пожарных
16 октября 09:31
Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших при атаке ВСУ пожарных

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16859) брянск (7264) ДТП (2897) ГИБДД (2466) прокуратура (2218) уголовное дело (2156) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1749) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1172)