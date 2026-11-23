В Брянской области наградят воспитывающих детей-инвалидов родителей

2026, 23 ноября 18:32

В Брянской области наградят родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты Брянской областной Думы учредили новую региональную награду – Почётный знак «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка». Наградой будут отмечать семьи, достойно воспитывающие и обеспечивающие не менее 10 лет надлежащий уход и заботу о ребёнке-инвалиде. Вместе со знаком предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей. Почетный знак ежегодно будут будут вручать трем родителям.

«Труд родителей, воспитывающих особого ребёнка, — это не просто ежедневная забота, это значимый вклад в общество и пример подлинной силы духа. Они дают своим детям любовь, поддержку, уверенность в себе и помогают им раскрывать способности. Для нас важно показать, что такая забота достойна общественного признания», – подчеркнул спикер Валентин Суббот.