Суд обязал дроппера вернуть похищенные мошенниками у брянской пенсионерки деньги

2026, 25 ноября 12:28

Суд обязал дроппера из Ленинградской области вернуть брянской пенсионерке деньги, похищенные мошенниками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе 2025 года мошенники в ходе переписки в мессенджере убедили пенсионерку из города Дятьково перечислить сбережения на якобы безопасные счета для сохранности. Женщина перевела злоумышленникам более 4,6 млн рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Стражи порядка выяснили, что часть денег попала на счёт 32-летнего жителя Ленинградской области.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Высшая инстанция обязала дроппера вернуть пенсионерке один миллион рублей.