Брянское предприятие защитит российскую армию

Министерство обороны признало противотаранные барьеры, производимые брянским предприятием, необходимыми для армии России.
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 29 июня на заседании комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям принято решение о включении противотаранных барьеров «Перехватчик» в перечень инновационных и необходимых для Министерства обороны разработок. Назначены сроки поставки этих устройств вооруженным силам.
Мобильные барьеры, разработанные, запатентованные и выпускаемые под брендом «Перехватчик» одноименным брянским предприятием, предназначены для защиты от тарана автомобилями. Барьер, способный перекрыть средней ширину дорогу, можно перевозить в легковом автомобиле, на монтаж заграждения уходит буквально несколько минут. А результат сопоставим с установкой доброго десятка бетонных блоков – брянский «Перехватчик» надежно останавливает автомобили массой до 20 тонн. При этом, чтобы разблокировать дорогу, достаточно минуты – непробиваемая конструкция парадоксальным образом легко перемещается, если это необходимо.
«Перехватчики» прошли испытания не только на полигонах и в лабораториях, но и в боевых условиях. Их используют российские миротворцы в Нагорном Карабахе для защиты блок-постов.
Напомним, в начале июня 2021 года легкую версию «Перехватчика» приобрела администрация Брянского района для обеспечения безопасности крупных общественных мероприятий.
30.06.2021 15:17
Больше половины железнодорожников МЖД прошли вакцинацию против Covid-19
На Московской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции «Covid-19». На сегодняшний день первым компонентом отечественной двухкомпонентной вакцины «Спутник V» привиты 45436 работника столичной магистрали, что составляет 60,5% от общего числа сотрудников МЖД. Вторым компонентом вакцинированы 40834 человека. В первую очередь прививку делают сотрудники, обеспечивающие безопасность движения поездов – проводники пассажирских вагонов, диспетчеры,
30.06.2021 15:09
Наша Хатынь
22 июня в Вяземском районе открыли обновлённое памятное место, связанное с трагическим событием времен Великой Отечественной войны. Обгоревший оконный проём, кирпичная труба, памятный камень, таблички, скамейка и декоративная площадка из бордюрного камня, брусчатки и гравия – так теперь выглядит мемориальный комплекс в районе урочища Пастиха. В феврале 1942 года оккупанты уничтожили все дома в деревне
30.06.2021 15:07
Незабытый герой. В областном центре открыли первый в России памятник генералу Лукину
Памятник генерал-лейтенанту появился на пересечении улиц Кутузова и Лукина, где почти 80 лет назад шли кровопролитные бои за Смоленск. Его установили в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…». Путь военачальника Михаил Фёдорович Лукин – военачальник, за спиной которого три войны – Первая мировая, гражданская и Великая Отечественная. В памяти смолян он навсегда останется командующим
30.06.2021 15:05
В пешей доступности
В Смоленске появится ещё одна поликлиника. Её построят в одном из густонаселённых и быстрорастущих микрорайонов Смоленска – Королёвке. В этом учреждении здравоохранения смогут получать медицинскую помощь и взрослые, и дети. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Исходя из того, что Королёвка в последние годы активно застраивается, на повестке
30.06.2021 15:04
Добрая сила «Красной гвоздики»
В канун Дня памяти и скорби губернатор Алексей Островский присоединился ко Всероссийской акции «Красная гвоздика», участие в которой он принимает в течение последних нескольких лет. Организатором проекта выступает благотворительный фонд «Память поколений» в сотрудничестве с «Волонтёрами Победы». Эмблемой акции выбрана красная гвоздика – цветок стал символом реальной помощи ветеранам боевых действий. Все желающие могут сделать
30.06.2021 12:48
Кройка и шитьё. Как получить востребованную рабочую профессию?
Успехи в развитии лёгкой промышленности Смоленщины и наращивание объёмов производства профильными предприятиями породили большой спрос на квалифицированных швей и как следствие – дефицит представителей этой рабочей профессии в регионе. Впрочем, подобная ситуация характерна для отрасли в целом по стране. Областные власти активно работают над решением данной проблемы. Один из механизмов – создание в смоленских школах