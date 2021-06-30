Брянское предприятие защитит российскую армию

Министерство обороны признало противотаранные барьеры, производимые брянским предприятием, необходимыми для армии России.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 29 июня на заседании комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям принято решение о включении противотаранных барьеров «Перехватчик» в перечень инновационных и необходимых для Министерства обороны разработок. Назначены сроки поставки этих устройств вооруженным силам.

Мобильные барьеры, разработанные, запатентованные и выпускаемые под брендом «Перехватчик» одноименным брянским предприятием, предназначены для защиты от тарана автомобилями. Барьер, способный перекрыть средней ширину дорогу, можно перевозить в легковом автомобиле, на монтаж заграждения уходит буквально несколько минут. А результат сопоставим с установкой доброго десятка бетонных блоков – брянский «Перехватчик» надежно останавливает автомобили массой до 20 тонн. При этом, чтобы разблокировать дорогу, достаточно минуты – непробиваемая конструкция парадоксальным образом легко перемещается, если это необходимо.

«Перехватчики» прошли испытания не только на полигонах и в лабораториях, но и в боевых условиях. Их используют российские миротворцы в Нагорном Карабахе для защиты блок-постов.

Напомним, в начале июня 2021 года легкую версию «Перехватчика» приобрела администрация Брянского района для обеспечения безопасности крупных общественных мероприятий.