Брянский проект получил грант Российского научного фонда

«Разработана технология построения цифровых двойников бизнес-процессов и механизм управления с их помощью реальными хозяйственными операциями. Все это реализовано в рамках так называемой концепции Индустрия 4.0, которая подразумевает массовое внедрение информационных технологий в промышленность и автоматизацию бизнес-процессов», — отметил завкафедрой «Информационные технологии» Олег Казаков.

Специалисты Брянского государственного инженерно-технологического университета разработали систему, которая с помощью нейронных сетей строит цифровые модели бизнес-процессов промышленных предприятий. Её испытывали на Брянском автомобильном заводе.

Брянский проект системы прогнозирования бизнес-процессов получил грант в 1,2 млн рублей от Российского научного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для воспитанников социальных учреждений Смоленской области Сотрудники МЖД провели обзорную экскурсию по предприятиям железнодорожного транспорта для воспитанников социальных учреждений Смоленской области. В ней приняли участие более 20 воспитанников трех детских домов региона. Ребята посетили моторвагонное депо Смоленск – 1, где увидели цеха технического обслуживания и ремонта подвижного состава, попробовали свои силы в роли машиниста, прокатившись по виртуальной железной дороге на специальных

Век бабушки Октябрины Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей. Со знаменательной датой дорогого юбиляра Октябрину Андреевну Кононенко, жительницу Десногорска, поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Октябрина Андреевна — человек-история, гордость Смоленской области и Десногорска. Она родилась 29 октября 1923 года в Новочеркасске Ростовской области. Восемнадцатилетней девушкой в мае 1942-го добровольцем ушла на фронт и воевала до

Рославльскому вагоноремонтному заводу — 155 лет Акционерное общество является одним из лидеров отрасти в России. 27 октября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил АО «Рославльский вагоноремонтный завод», которому исполнилось 155 лет. Акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» является одним из старейших промышленных предприятий и одним из лидеров отрасти в России. Многие годы занимает достойные позиции по объёму производимой продукции.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в селе Остёр в Смоленской области будет закрыто 1 и 2 ноября на время ремонта Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в селе Остёр Рославльского района Смоленской области, будет временно закрыто 1 и 2 ноября с 9:00 до 16:00 в связи с проведением плановых работ по ремонту асфальтового покрытия в пределах переезда. Обращаем внимание автомобилистов, что в указанный период проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в Кардымовском районе Смоленской области будет закрыто 27 октября на время ремонта Движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области будет закрыто 27 октября с 10:00 до 14:00. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться переездом вблизи станции Присельской. Московская железная дорога просит водителей с