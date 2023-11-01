Брянский проект получил грант Российского научного фонда

Брянский проект системы прогнозирования бизнес-процессов получил грант в 1,2 млн рублей от Российского научного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Специалисты Брянского государственного инженерно-технологического университета разработали систему, которая с помощью нейронных сетей строит цифровые модели бизнес-процессов промышленных предприятий. Её испытывали на Брянском автомобильном заводе.
«Разработана технология построения цифровых двойников бизнес-процессов и механизм управления с их помощью реальными хозяйственными операциями. Все это реализовано в рамках так называемой концепции Индустрия 4.0, которая подразумевает массовое внедрение информационных технологий в промышленность и автоматизацию бизнес-процессов», — отметил завкафедрой «Информационные технологии» Олег Казаков.
Проект получил грант в 1,2 миллиона рублей от Российского научного фонда.
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