Жительница Клетнянского района открыла пекарню на соцконтракт

Жительница Клетнянского района Тамара Насонова открыла кондитерскую на деньги соцконтракта. Об это рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Тамара Насонова из Клетнянского района 16 лет работала поваров. Женщина давно мечтала открыть свою пекарню.

Тамара потеряла работу и обратилась в центр занятости населения, где ей предложили переобучиться на кондитера. Женщина овладела новой профессией, а потом обратилась за социальным контрактом для открытие кондитерской.

Теперь Тамара занимается любимым делом, платит налог на профдоход и радует клиентов тортами.