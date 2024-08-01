Бюджет Брянска увеличат почти на 871 млн рублей для строительства дорог и благоустройства. Об этом сообщили в городском Совете народных депутатов.

На 59-м заседании Брянского городского Совета народных депутатов обсудили изменение в бюджет. В этом году казну увеличат почти на 871 млн рублей.

598 млн рублей предназначены для второго этапа строительства улично-дорожной сети в микрорайоне по улице Флотской. Ещё 33,7 млн рублей направят на первый этап реконструкции площади Ленина.

Кроме того, на приобретение систем оповещения в школах запланировано 40 млн рублей. Ещё свыше 22,7 млн рублей выделят на замену окон в образовательных учреждений. А за 8,7 млн. рублей обновят мебель в технопарке «Кварториум».

На жильё для детей-сирот и решение других социальных решений в бюджет заложено более 27,7 млн рублей.