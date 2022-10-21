Дубровская швейная фабрика выпустила 8 тысяч спальных мешков для армии

Дубровская швейная фабрика на Брянщине в кратчайшие сроки наладила выпуск спальных мешков для военных нужд и выпустила 8 тысяч единиц продукции.

Все они, как сообщил в Телеграм губернатор Александр Богомаз, предназначены для призываемых в рамках частичной мобилизации брянцев и пограничников и будут переданы адресатам в самое ближайшее время.

Глава региона отметил, что в сегодняшних условиях на Брянщине мобилизуются все, в том числе и промышленность.

Он также отметил, что после начала пандемии коронавируса швейные фабрики Брянской области быстро наладили выпуск защитных медициских масок и спецодежды для медперсонала ковидных госпиталей.