Объем производства продукции сельского хозяйства Брянщины превысил 137 млрд рублей в 2025 году

2025, 28 ноября 14:09

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на заседании регионального парламента с ежегодным докладом о деятельности правительства в 2024 году и социально-экономическом развитии в 2025 году. Александр Богомаз подвёл итоги работы в разных сферах экономики.

В сельском хозяйстве страны Брянская область лидирует в растениеводстве и овощеводстве. Также в регионе реализовали уникальный проект по выращиванию мака для пищевой промышленности и выпуска обезболивающих препаратов. За девять месяцев 2025 года объем производства продукции сельского хозяйства в Брянской области составил 137,4 млрд рублей.

«Мы сегодня выращиваем почти каждый 5,5 килограмм картофеля, который производится в нашей стране. Мы сегодня выращиваем каждый 13-й килограмм кукурузы на зерно, мы выращиваем каждый 15-й килограмм рапса», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона также рассказал о современных сельскохозяйственных производствах. Например, в Журиничах построен современный тепличный комплекс. Для жителей в посёлке построено жилье и развивается инфраструктура.