ЖКХ

Часть трассы Нижнее-Истровка-Елионка отремонтировали по нацпроекту в 2025 году

2025, 28 ноября 11:53
Часть трассы Нижнее-Истровка-Елионка отремонтировали по нацпроекту в 2025 году
Часть трассы Нижнее-Истровка-Елионка отремонтировали  в Стародубском муниципальном округе по нацпроекту в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла трасса Нижнее-Истровка-Елионка в Стародубском муниципальном округе. 4,4 километра дороги в порядок привела подрядная организация АО «Дорожник».

Специалисты убрали старый асфальт и уложили новое двухслойное покрытие. Также рабочие укрепили обочины, отремонтировали пересечения и примыкания к дороге. В завершении на проезжую часть нанесли разметку и поставили дорожные знаки.

