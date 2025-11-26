Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Работники транспорта Брянской области получили награды

2025, 26 ноября 12:34
Работники транспорта Брянской области получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

В Хрустальном зале правительства накануне прошло торжественное собрание в честь Дня работников транспорта. В зале собрались представители пассажирских автотранспортных предприятий, организаций международных автомобильных грузоперевозок, Московской железной дороги и Международного аэропорта «Брянск». Их поздравили губернатор региона Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники и депутаты. 

«На долю автомобильного транспорта региона приходится более половины грузовых перевозок. Пассажирские автопредприятия Брянской области в прошлом году перевезли более 65 млн человек. Особая благодарность тем сотрудникам предприятий, которые в условиях регулярных атак со стороны вооруженных формирований Украины продолжают обеспечивать транспортную доступность для наших жителей», – подчеркнул Александр Богомаз.

Лучшие работники транспортной сферы области получили награды.

