Работники транспорта Брянской области получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Хрустальном зале правительства накануне прошло торжественное собрание в честь Дня работников транспорта. В зале собрались представители пассажирских автотранспортных предприятий, организаций международных автомобильных грузоперевозок, Московской железной дороги и Международного аэропорта «Брянск». Их поздравили губернатор региона Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники и депутаты.
«На долю автомобильного транспорта региона приходится более половины грузовых перевозок. Пассажирские автопредприятия Брянской области в прошлом году перевезли более 65 млн человек. Особая благодарность тем сотрудникам предприятий, которые в условиях регулярных атак со стороны вооруженных формирований Украины продолжают обеспечивать транспортную доступность для наших жителей», – подчеркнул Александр Богомаз.
Лучшие работники транспортной сферы области получили награды.