Юные самбисты из Брянска завоевали восемь медалей в Подмосковье

2025, 26 ноября 10:44

Юные самбисты из Брянска завоевали восемь медалей в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Можайск Московской области прошло открытое первенство муниципального округа по самбо. Турнир посвятили дню основания этого вида единоборств.

За медали боролись почти 300 юных юношей и девушек из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Московской, Калужской и Брянской областей.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра завоевали восемь медалей. Первыми стали Иван Каленин и Дима Ревво. Серебряные медали достались Игорю Щукину и Мирону Моргуну. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Михаил Каленин, Артём Бондарев, Никита Игнатов и Егор Дубровин.