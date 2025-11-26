Юные самбисты из Брянска завоевали восемь медалей в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Можайск Московской области прошло открытое первенство муниципального округа по самбо. Турнир посвятили дню основания этого вида единоборств.
За медали боролись почти 300 юных юношей и девушек из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Московской, Калужской и Брянской областей.
Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе областного центра завоевали восемь медалей. Первыми стали Иван Каленин и Дима Ревво. Серебряные медали достались Игорю Щукину и Мирону Моргуну. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Михаил Каленин, Артём Бондарев, Никита Игнатов и Егор Дубровин.