2025, 25 ноября 17:48

Продукция Жуковского веломотозавода получили премию «Выбор потребителей». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве прошла торжественная церемония награждения XV премии в области качества продукта и сервиса «Выбор потребителей». Продукцию российской торговой марки STELS там представил Жуковский веломотозавод. Велосипеды победили в категории «Товары народного потребления». А квадроциклы и снегоходы признали «Брендом года» в категории «Транспорт». Жюри оценило достижения в сфере продаж, обслуживания, маркетинга, уровень машиностроения, развитие дилерской сети и лояльность потребителей брянского предприятия.