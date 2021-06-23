Брянцы жалуются на высокую стоимость картофеля

Горожан поразили цены на молодой брянский картофель.

Молодые клубни на рынках резко поднялись в цене. Стоимость молодой картошки варьируется между 150-170 рублей за килограмм. Некоторые торговцы просят и 200.

Неделей раньше этот овощ в Брянске можно было купить в разы дешевле – 50-70 рублей за кило.

Что же произошло в регионе, который славится на всю страну именно сельхозпроизводством картофеля? Продавцы пожимают плечами: увеличилась себестоимость, отсюда и появился рост цены. Оказывается, в этом году для продажи картофель выращивается в теплицах. Его берегут от заболевания фитофторой, которое мешает плодоносить растению в открытом грунте.

Однако из-за подорожания теперь брянский продукт стал менее востребованным. Покупатели приобретают картофель, привезенный из Краснодарского края. Его стоимость не превышает 50-70 рублей за килограмм.