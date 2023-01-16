Зампредседателя Правительства отметил положительную динамику брянской промышленности

Министр торговли России отметил положительную динамику промышленности Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил Брянскую область. С главой региона Александром Богомазом он обсудил развитие промышленности.

«Денис Валентинович отметил положительную динамику региона по индексу промышленного производства и индексу обрабатывающих производств — мы занимаем 1-е место в ЦФО и 4-е в России», – подчеркнул брянский губернатор.

Александр Богомаз рассказал, что в новом году выпуск промышленной продукции составит более 370 млрд рублей. В сельского хозяйства эта цифра достигнет 130 млрд руб. Общее валовое производство при этом перешагнёт отметку в 500 млрд рублей.

«Благодарен лично Денису Валентиновичу и Минпромторгу за поддержку наших предприятий: по состоянию на декабрь 2022 года Фонд развития промышленности профинансировал девять проектов по заявкам от брянских предприятий на общую сумму почти 3 млрд рублей. Кроме того, в области работает и региональный фонд развития промышленности», – заключил Александр Богомаз.