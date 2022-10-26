На Брянщине ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Губернатор Александр Богомаз ввел на территории Брянской области режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужили сильные дожди и возникшее вследствие них переувлажнение почвы.

Указ губернатора был опубликован на сайте областного правительства.

Режим ЧС вводится на территории 22 аграрных районов: Брасовского, Брянского, Выгоничского, Дубровского, Жирятинского, Жуковского, Карачевского, Климовского, Клинцовского, Комаричского, Красногорского, Мглинского, Навлинского, Погарского, Почепского, Рогнединского, Севского, Суземского, Трубчевского, Унечского районов, а также Новозыбковского городского и Стародубского муниципального округов в их административных границах.

Департамент сельского хозяйства должен каждый день мониторить ситуацию, а до 1 ноября посчитать ущерб агропроизводителям в связи с погодными явлениями.

В регионе создан также оперштаб для противодействия ЧС.