На Брянщине завершат ремонт и строительство более 600 км дорог

До конца нынешнего года на Брянщине планируется завершить капитальный ремонт и строительство более 600 км дорог.

Как сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, на днях он объехал несколько участков, где ведутся работы.

«Я проехал в выходные там, где выполняются работы, но не сделаны примыкания, хотя на это нужны небольшие средства, а дорога прослужит гораздо дольше. Дал поручение обязательно обращать на это внимание при строительстве и капитальном ремонте дорожных объектов». — написал глава Брянщины.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в нашей области равна 6128 км. Пять тысяч километров из них охвачены автобусным сообщением.

По словам Богомаза, сегодня совершенствуется маршрутная сеть муниципальных автобусов и обновляется подвижной состав. С 2017 года за счет областного бюджета закупили 573 автобуса, в том числе 260 — для Брянска.

Объем пассажирских перевозок в регионе за последние пять лет увеличился в 2,5 раза. А доходы предприятия-перевозчика возросли в 4,3 раза. С приобретением новых современных машин увеличилась и потребность в кадрах. Сейчас на Брянском городском пассажирском автотранспортном предприятии работают больше тысячи человек.