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Промышленность

На брянском заводе организовали прямую связь между руководством и сотрудниками

2026, 13 августа 09:43
На брянском заводе организовали прямую связь между руководством и сотрудниками
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На заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» используют все новейшие технические достижения, чтоб улучшить коммуникацию между подразделениями предприятия, причём находящихся на удалении.

— В каждом цеху у нас установлена система, позволяющая осуществлять видеосвязь в постоянном режиме, — рассказывает директор завода «ЛДС» Сергей Горелов, действительно, можно использовать телефон или один из различных мессенджеров. Даже социальные сети сейчас предоставляют возможность видеосвязи. Но известно, что в целях безопасности можно в один момент остаться без таких видов коммуникаций, к которым привыкли люди. Поэтому мы налаживаем другие, параллельные средства связи.

Система уже оправдала себя. Это позволяет руководству оперативно вмешиваться в процесс производства, а сотрудникам получать необходимые консультации у коллег.

 

Фото: пресс-служба завода «ЛДС»

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