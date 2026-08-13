На брянском заводе организовали прямую связь между руководством и сотрудниками

2026, 13 августа 09:43

На заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» используют все новейшие технические достижения, чтоб улучшить коммуникацию между подразделениями предприятия, причём находящихся на удалении.

— В каждом цеху у нас установлена система, позволяющая осуществлять видеосвязь в постоянном режиме, — рассказывает директор завода «ЛДС» Сергей Горелов, действительно, можно использовать телефон или один из различных мессенджеров. Даже социальные сети сейчас предоставляют возможность видеосвязи. Но известно, что в целях безопасности можно в один момент остаться без таких видов коммуникаций, к которым привыкли люди. Поэтому мы налаживаем другие, параллельные средства связи.

Система уже оправдала себя. Это позволяет руководству оперативно вмешиваться в процесс производства, а сотрудникам получать необходимые консультации у коллег.

Фото: пресс-служба завода «ЛДС»