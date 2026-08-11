Брянский сотрудник МЧС поднял флаг на Эльбрусе в честь 100-летия Госпожнадзора

2026, 11 августа 15:11

Восхождение на Восточную вершину высотой 5621 метр заняло 13 часов.

Сотрудник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Брянской области Сергей Парамонов совершил восхождение на Восточную вершину Эльбруса. Мероприятие состоялось 8 августа, в Международный день альпинизма. На высоте 5621 метра он поднял флаг в честь предстоящего 100-летия Государственного пожарного надзора, которое будет отмечаться в 2027 году.

Подготовка включала тщательный подбор экипировки для высокогорья, а само восхождение стало демонстрацией высокого уровня физической и специальной подготовки сотрудника МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.